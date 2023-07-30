الأحد 30-07-2023
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الأحد، 30-07-2023 10:15 ص

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب رومانيا

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الوكيل الإخباري- أفاد معهد دراسات تطور فيزياء الأرض الوطني الروماني، بأنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.1 درجة صباح اليوم الأحد في شرق البلاد.

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وجاء في بيان المعهد: "في تمام الساعة 07.20.06 من يوم 30 يوليو تم في منطقة فرانتشيا الزلزالية، تسجيل هزات أرضية بقوة 4.1 درجة. وكانت بؤرة الزلزال على عمق 123.1 كلم".

ولم ترد أية معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة هذا الزلزال.

تقع مقاطعة فرانتشيا في منحنى سلسلة جبال الكاربات الوسطى وهي الأكثر زلزالية في رومانيا.

وفي عام 1977 وقع زلزال بقوة 8 درجات في مركز الزلزال بتلك المنطقة، وبلغت قوته حوالي 7.5 درجة، وأسفر عن مقتل 1.5 ألف شخص.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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