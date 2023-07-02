الأحد 02-07-2023
الوكيل الاخباري

تعيينات لمحافظين وإحالات للتقاعد في الداخلية

انهاء خدمات موظفين حكوميين - اسماء

سائق صهريج يقود بسرعة عالية واستهتار على الصحراوي - فيديو

صدور إرادات ملكية سامية

البنك المركزي رفع الفائدة 10 مرات منذ آذار 2022

4132 طن خضار وفواكه وردت السوق المركزي اليوم

تحقيقات أمنية بعد العثور على بقايا عظام بشرية بالعقبة

وفاة عامل بأحد فنادق البحر الميت خلال عطلة العيد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

ديوان الخدمة المدنية يُعلن عن وظائف شاغرة

الأحد، 02-07-2023 04:21 م

الخارجية الروسية سترد على قرار رومانيا تقليص عدد الدبلوماسيين الروس

64a16e674c59b7732852b0b3


الوكيل الإخباري- قال مصدر في الخارجية الروسية، معلقا لمراسل "نوفوستي" على قرار رومانيا تقليص التمثيل الروسي في هذه الدولة، إن الوزارة سترد بشكل مناسب على ذلك.

وأضاف المصدر: "كما ذكر الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم روسيا الرد المناسب على هذا القرار".

اضافة اعلان

 

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن 40 من موظفي السفارة الروسية في بوخارست، غادروا رومانيا.

ويشار إلى أن سلطات رومانيا، قررت في وقت سابق تقليص التمثيل الدبلوماسي الروسي في البلاد. وأفادت صحيفة Ziare الرومانية بأن 40 موظفا في السفارة الروسية في بوخارست غادروا رومانيا على متن طائرة أرسلت خصيصا لنقلهم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a17c604c59b775412f15dc

قتال عنيف على بيلوغوروفكا والجيش الروسي يبعد القوات الأوكرانية

64a17bce4236045ba7527220

الأتراك يضحون بأكثر من 3 ملايين رأس ماشية في أيام العيد

64a1783b4c59b76ef0779c9e

زاخاروفا معلقة على أحداث فرنسا: التسامح المزعوم ينهار أمام أعيننا

64a17299423604593f742dfb

بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون عبر الفيديو

237956

قوات الأمن الباكستانية تقتل ستة مسلحين خلال عطلة عيد الأضحى

64a16df5423604593f742df5

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

أخبار متعلقة
649d38aa4c59b731c7116807

الخارجية الروسية تدين خطط باريس لدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

62111ff2423604780b6a547b

المتحدثة باسم الخارجية الروسية تدعو إلى الاتحاد والامتثال لأوامر القائد الأعلى

64807914423604205c77ad73

زاخاروفا: كييف ستوجه ذات يوم "جوهرها الإرهابي" ضد رعاتها

6480700f423604373f7d1e55

لافروف يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن