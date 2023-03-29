الأربعاء 29-03-2023
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الأربعاء، 29-03-2023 10:11 ص

زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب العاصمة الأفغانية كابول

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الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، شرق العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء نقلا عن المركز الوطني لعلوم الزلازل في الهند أن الزلزال، وقع على بعد 85 كيلومترا شرق العاصمة كابول.

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وأضاف المركز أن السكان شعروا بالهزة الأرضية، حوالي الساعة الرابعة و49 دقيقة، صباحا بالتوقيت المحلي، وكان الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.


ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار ولا سقوط ضحايا جراء الزلزال.


وكان زلزال قوي، بلغت شدته 6.8 درجة قد ضرب الأسبوع الماضي أفغانستان، وشعر به السكان في الدول المجاورة، بما في ذلك باكستان وطاجيكستان والهند.

 

البيان

 




 

 


 

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