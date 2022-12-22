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الخميس، 22-12-2022 11:12 ص

زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة صينية

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الوكيل الاخباري- رصد علماء الزلازل حدوث هزة أرضية في المنطقة الجبلية من مقاطعة تشينغهاي الواقعة شمال غرب الصين بلغت قوتها 5 درجات.

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وتشير إدارة الزلازل الصينية، إلى أن الهزة وقعت يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 على عمق 9 كيلومترات، ومركزها في أراضي منطقة مادو من محافظة غولوغ التبتية ذاتية الحكم.

وكان الخبراء قد أعلنوا في البداية، أن قوة الهزة الأرضية تعادل 5.2 درجة، ولكنهم بعد ذلك صححوا البيانات. ولم تذكر الإدارة أي شيء عن الأضرار المادية والإصابات البشرية.

ويذكر أن هزة ارضية بلغت قوتها 6.4 درجة، ضربت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أودت بحياة شخصين وإصابة 11 آخرين. وأنها تسببت في إنقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 ألف منزل ومؤسسة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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