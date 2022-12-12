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الإثنين، 12-12-2022 10:47 ص

منغوليا تقرر إجراء تحقيق دولي في قضية سرقة الفحم

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الوكيل الاخباري- قرر مجلس الوزراء المنغولي إجراء مراجعة مالية لحسابات أكبر شركات الفحم Erdenes Tavan-Tolgoi الحكومية، وسيعهد التدقيق إلى شركة دولية.

وصرح وزير العدل المنغولي خيشيغيغين نيامباتار، بأن الحكومة ستعهد بهذه المهمة لأفضل شركات مراجعة الحسابات في العالم، لتطبيق رقابة خارجية دولية شاملة.

وأضاف أن الحكومة قررت تشكيل مجموعة عمل خاصة لتحويل Erdenes Tavan Tolgoi إلى شركة عامة، وأنه تمت مراجعة وتصحيح الأخطاء وإعداد مستندات الشركة للاكتتاب الدولي العام.

جاء هذا القرار بسبب المظاهرات التي انطلقت في العاصمة المنغولية أولان باتور، احتجاجا على سير التحقيق في قضية سرقة الفحم خلال تصديره إلى الصين، حيث تم اكتشاف أن كمية الفحم التي يتم تصديرها من منغوليا تختلف عن الكمية التي يتلقاها الجانب الصيني.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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