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الأربعاء، 11-10-2023 03:07 م

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شرق تايوان

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الوكيل الإخباري - أفاد مركز مركز رصد الزلازل في الصين، في بيان له اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.4 درجة على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان.

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ونقل البيان عن خبراء الزلازل، أن مركز الهزات الأرضية كان في مقاطعة هوالين، ووقعت بؤرته على عمق 14 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار في الممتلكات.


وتقع تايوان، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة، في المحيط الهادئ عند تقاطع الصفائح التكتونية.


ويعتبر الجزء الشرقي من الجزيرة من أكثر المناطق خطورة من الناحية الزلزالية في آسيا.

 

RT

 




 

 


 

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