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الأربعاء، 02-06-2021 02:06 ص

زوجة أمير قطر تكشف بعض الاسرار عن زوجها - شاهد الفيديو

الشيخة-جواهر-بنت-حمد-بن-سحيم-آل-ثاني


الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لكلمة الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء حفل تخرجها من جامعة قطر بشهادة الماجستير.

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وقالت الشيخة جواهر للحضور في ختام كلمتها بمناسبة تخرجها: "أود أن أعرب عن شكر خاص لحضرة صاحب السمو - اسمحوا لي أن أخرج عن النص - سموه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية وكزوجة وأم، شكرا تميم بن حمد".

 

 




 

 


 

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