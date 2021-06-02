زوجة أمير قطر تكشف بعض الاسرار عن زوجها - شاهد الفيديو

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لكلمة الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء حفل تخرجها من جامعة قطر بشهادة الماجستير.
وقالت الشيخة جواهر للحضور في ختام كلمتها بمناسبة تخرجها: "أود أن أعرب عن شكر خاص لحضرة صاحب السمو - اسمحوا لي أن أخرج عن النص - سموه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية وكزوجة وأم، شكرا تميم بن حمد".
سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدى :— خالد جاسم (@khalidjassem74) May 31, 2021
"سموّه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية، وكزوجة و أُمْ .. شكراً تميم بن حمد " #جامعة_قطر pic.twitter.com/8NC9ug4XuU