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الإثنين، 08-04-2024 11:23 ص

زيلينسكي: الوضع صعب للغاية في خاركوف

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الوكيل الإخباري - أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بصعوبة الوضع فيما يتعلق بالدفاع عن مدينة خاركوف من الهجمات الجوية الروسية، داعيا الغرب إلى تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي الأحد في كلمته المسائية اليومية: "الوضع (في خاركوف) صعب للغاية.. وهي تتعرض الآن للقصف الجوي بشكل يومي تقريبا.. من الواضح تماما أن ما لدينا من أنظمة الدفاع الجوي ليس كافيا - وهذا واضح لجميع شركائنا.. نبحث عن إمكانية لمنح خاركوف المزيد من الحماية من الجو".

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وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة الطاقة الأوكرانية مكسيم تيمشينكو إن الدفاع الجوي في أوكرانيا أضعف مما كان عليه قبل عدة أشهر.

 

RT

 




 

 


 

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