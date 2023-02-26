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الأحد، 26-02-2023 09:04 ص

زيلينسكي يجهز قائمة طلبيات جديدة تضم أنواع الأسلحة التي تحتاجها بلاده

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الوكيل الاخباري- أفادت قناة CNN، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ينوي إرسال قائمة جديدة تضم أنواع الأسلحة التي تحتاجها بلاده إلى واشنطن، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف -16".

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وأضافت القناة، "أن زيلينسكي أخبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، وأربعة أعضاء آخرين عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، خلال لقائهم، أنه يعتزم إرسال قائمة جديدة بالأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا لتسريع نهاية الحرب مع روسيا" مشيرا إلى أن القائمة الجديدة تحتوي على الطائرات المقاتلة "إف–16".

وأشارت القناة نقلا عن مصادرها، إلى أن "جنرالا أمريكيا كبيرا، أكد لمجموعة المشرعين الجمهوريين، على أهمية الطائرات المقاتلة من طراز "إف–16"، والصواريخ بعيدة المدى لخدمة القضية الأوكرانية".

وأفادت قناة "فوكس نيوز" وفي وقت سابق، نقلا عن ممثل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أن ماكول زار كييف يوم الثلاثاء على رأس وفد من 4 أعضاء عن الحرب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي، والتقوا بزيلينسكي، عقب زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اليوم السابق.

ونوهت قناة "فوكس نيوز"، بأن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الصواريخ ATACMS.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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