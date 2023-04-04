سرب من الطيور يهاجم طائرة "بوينغ" في أجواء مطار روسي

الوكيل الإخباري- تصادمت الطائرة الروسية القادمة من بطرسبورغ بطيور عند هبوطها في مطار مدينة سامارا الروسية، ووقع الحادث الجوي مساء يوم 3 أبريل الجاري على ارتفاع 1500 متر.



أفاد بذلك يوم 4 أبريل ناطق باسم إدارة التحقيق في منطقة وسط روسيا، وقال إن طائرة "بوينغ - 738" التابعة لشركة الطيران الروسية "بوبيدا" والقادمة من بطرسبورغ اصطدمت بسرب من الطيور في مطار"كوروموتش" بمدينة سامارا الروسية.

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وأضاف إن أحدا لم يتعرض لحسن الحظ نتيجة الحادث الجوي، أما هبوط الطائرة فتحقق بسلام كما هو معتاد في مطارات أخرى.



وقال ناطق باسم النيابة العامة في النقل الجوي إن الطائرة هبطت بسلام الساعة 21.30 على الرغم من اصطدامها بالطيور. وكان على متنها 190 راكبا. ولم يتعرض أحد منهم لضرر. ويقوم الأخصائيون الآن بفحص جسم الطائرة وتقييم حالتها التقنية. أما النيابة العامة فبدأت في تحريات ما قبل التحقيق وتحديد كل ملابسات الحادث الجوي.

روسيا اليوم