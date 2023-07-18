وسائل إعلام أوكرانية تتحدث عن انفجارات في نيكولاييف وأوديس

الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام أوكرانية بأنه تم سماع دوي انفجارات ليلا في مينائي نيكولاييف وأوديسا على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا.



وأفاد موقع"مرآة الأسبوع" الأوكراني بأنه تم سماع عمل وسائط الدفاع الجوي في المنطقة. وشهدت المدينة ثلاث موجات من الانفجارات الليلة الماضية.

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وذكرت الصحيفة الأوكرانية Obshchestvennoe أن عدة انفجارات حدثت مرة أخرى في أوديسا في غضون 15 دقيقة. وبعد ذلك تم تسجيل انفجارين آخرين في الفترة ما بين 04:01 و 04:04 بتوقيت موسكو.



ونقلت بعض وسائل الإعلام عن قيادة مجموعة "جنوب" بالجيش الأوكراني زعمها بأن الدفاع الجوي أسقط جميع الأهداف فوق أوديسا، وأن الدمار الذي أصاب البنية التحتية للميناء سببه سقوط حطام الصواريخ.



وأفادت قناة TSN، بظهور لقطات على الشبكات الاجتماعية، تصور انفجارات قوية في منطقة أوديسا.

روسيا اليوم