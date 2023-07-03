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الإثنين، 03-07-2023 12:36 م

سقوط أول قتيل في اضطرابات فرنسا

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الوكيل الإخباري- لقي عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية مصرعه اليوم الاثنين، في منطقة سان دوني قرب باريس، بينما كان يكافح حريقا اندلع في سيارات الليلة الماضية، ليكون بذلك أول قتيل في الاضطرابات الجارية منذ أيام.

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وخلال الاضطرابات والاحتجاجات التي بدأت قبل ستة أيام والمتواصلة حتى الآن، أعلنت الداخلية الفرنسية اليوم توقيف 157 شخصا على خلفية الشغب في انخفاض عن الليالي السابقة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.


وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة على تويتر: "توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس رغم تدخل زملائه السريع"، موضحا أن الحادث وقع في مرآب تحت الأرض.


وفي السياق، أكد مصدر في الداخلية الفرنسية، أن التحقيق جار لتحديد ملابسات الحريق، حيث لم يؤكد أي طرف رسميا حتى الآن وجود علاقة بين الحريق وأعمال العنف التي تشهدها مدن فرنسية منذ مقتل الشاب نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي في منطقة نانتير في ضاحية باريس الغربية الثلاثاء الماضي.

 

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