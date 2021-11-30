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الثلاثاء، 30-11-2021 02:45 م

سلاح مصري جديد يظهر أمام السيسي لأول مرة - فيديو

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الوكيل الاخباري - تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول طائرة بدون طيار مصرية الصنع خلال النسخة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021".

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وللمرة الأولى طرح المعرض طائرات مصرية بدون طيار من إنتاج مصانع طائرات الهيئة باسم "نوووت"، سواء للاستطلاع أو التدريب أو تنفيذ المهام، وكذلك أسلحة مضادة للطائرات بدون طيار. 

 


واستعرض مسؤولو العربية للتصنيع تفاصيل منظومات حديثة لآليات القيادة والسيطرة لإدارة النيران على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وكذلك منظومة لإدارة الملاحة الجوية من تصميم وتصنيع مصري 100% لأول مرة، لتغطية المجال الجوي المصري.


و للمرة الأولى أيضًا تم استعراض منظومات مجابهة الطائرات بدون طيار، هذا إلى جانب استعراض منظومات تنظيم الحدود لتأمين الحدود البرية والبحرية لسرعة اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب بحرًا وجوا.


وتم الإعلان عن مركز تنفيذ عمرة طائرات الهليكوبتر بطاقة استيعاب 16 طائرة في آن واحد، وهو أول مركز في المنطقة وبعمالة مصرية 100%.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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