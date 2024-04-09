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الثلاثاء، 09-04-2024 09:00 ص

سلطات أوكرانيا تبحث عن فرصة للتواصل مع ترامب

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الوكيل الإخباري - تبحث السلطات الأوكرانية عن فرص لإقامة اتصالات مع فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى إلى ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر عن الحزب الجمهوري.

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أعلن ذلك في حديث تلفزيوني، ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان مكتب زيلينسكي على اتصال بفريق ترامب لنقل آراء كييف بشأن حل النزاع المسلح مع روسيا، قال بودولياك: "نبحث عن فرصة للتواصل (مع فريق ترامب)، أقصد الفريق الانتخابي. وأعتقد أنه سيكون لدى هذا الفريق التواصل المناسب ليس فقط مع أوكرانيا، بل ومع عدد من البلدان، لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بالسياسة الدولية، وسيكون هذا أحد التوجهات الرئيسية التي ستتم مناقشتها في هذه الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة".


وفي 7 أبريل ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر أن ترامب، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ينوي الحصول على تنازلات إقليمية من أوكرانيا لإنهاء الصراع. ووفقا لمعطيات المصدر، يتلخص اقتراح ترامب في إجبار أوكرانيا على التنازل عن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الحدودية لروسيا.


في وقت سابق، صرح ترامب بأنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

 

RT

 




 

 


 

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