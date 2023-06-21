الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات بحادث سير على الطريق الصحراوي

بلعاوي: 90% نسبة انتقال عدوى الحصبة من المصاب لمخالطيه

الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ننتظر زيارة بوتين

" العقبة الاقتصادية الخاصة" تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

بلدية إربد: طلب إصدار تصريح لدفن الموتى أصبح الكترونياً - رابط

صندوق النقد يعد منصة عالمية لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية

الخصاونة: لا يليق برئيس وزراء أن يقول القادم أسوأ

الغذاء والدواء: استيراد شحنة بديل حليب بيبيلاك AR وبانتظار الموافقة

وكلاء السيارات: 20 ألف سيارة دخلت السوق المحلي لا تتمتع بكفالات مصنعية

مخابرات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 21-06-2023 12:11 م

سليل عائلة أرستقراطية .. ألمانيا تعين سفيرا جديدا لها في روسيا

image - 2023-06-21T121415.815


الوكيل الإخباري - عينت الحكومة الألمانية سليلا لعائلة أرستقراطية ألمانية معروفة، عائلة لامبسدورف، سفيرا جديدا لدى روسيا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين مساء الثلاثاء أن الحكومة الروسية أعطت موافقتها على تعيين ألكسندر جراف لامبسدورف.

اضافة اعلان


وأضاف المتحدث: "من المقرر دخول الخدمة هذا الصيف". ومن المقرر أن يخلف لامبسدورف، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال في البرلمان الاتحادي، جيزا أندرياس فون جير.


ويعتبر هذا المنصب صعبا بشكل خاص منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.


وعمل لامبسدورف من قبل في السلك الدبلوماسي الألماني، حيث عمل في قسم الصحافة في واشنطن بين عامي 2000 و 2003 وبين عامي 2003 و 2004 كخبير في الشؤون الروسية.


وكان عضوا في البرلمان الأوروبي بين عام 2004 و2017.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6492bb8e4236042e52718b08

مبعوث أممي: الصراع السوداني يبرهن أن السلام في جنوب السودان يمكن أن ينهار

6492bba64236041d001d3162

الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ننتظر زيارة بوتين

6492b4c14c59b76d9b6d6237

إيطاليا: اعتقال 305 مهربين وإنقاذ 46410 مهاجرين في 17 شهرا

image - 2023-06-21T114145.867

تعهّد «أطلسي» بمساعدة أوكرانيا على تحديث جيشها

6492a5004c59b76b3b3dea48

بوشيلين: الجيش الروسي حرر منطقة زفيرينتس المحصنة على اتجاه مارينسكي

6492b03e42360431b8216249

قائد قوات "أحمد": القوات الأوكرانية تشن هجمات تحت تأثير الأسلحة البيولوجية

أخبار متعلقة
647c4c4e4236047c521d4a17

خبير تركي: وزير الخارجية الجديد كان يدير الملف السوري

647705f14c59b77d90331f80

الحكومة الروسية تفرض حظرا مؤقتا على تصدير خراطيش الرصاص

image (23)

الاستخبارات الألمانية: لا علامات على ضعف بوتين بعد 15 شهرا من الحرب

646b6d344c59b70ec06634f8

علييف: توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا أمر لا مفر منه

1684757612701

ميقاتي: لبنان ملتزم بالتعاون مع قوات اليونيفيل

1 (2)

موسكو تحذّر من أي هجوم أوكراني على القرم