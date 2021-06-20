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الأحد، 20-06-2021 08:27 م

سوريا .. إخماد حريق طال 15 دونما بريف حمص

ام
من المصدر


الوكيل الإخباري - أخمد أفراد الدفاع المدني في محافظة حمص وسط سوريا حريقا امتد على نحو 15 دونما، وطال أشجارا مثمرة في منطقة الحصوية بريف المحافظة.

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ونقلت صحيفة سورية عن مدير الدفاع المدني في حمص غياث عاقل، أن أفراد المديرية تمكنوا من "تطويق النيران ومنع انتشارها وامتدادها باتجاه المنازل وإخمادها بشكل كامل" وأشار إلى أن 40 شجرة تضررت بالكامل.


وقال عاقل إن أسباب الحريق ما زالت غير معروفة، وأن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان مفتعلا.


وحذر عاقل من "حدوث حرائق خلال الفترة الممتدة ما بين يوم الخميس إلى يوم الاثنين في الأسبوع القادم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح خلال تلك الفترة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

 




 

 


 

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