سوريا تعتبر العقوبات الغربية إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح

الوكيل الاخباري- اعتبرت سوريا العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح، وطالبت برفعها.



وقال السفير بسام صباغ في كلمة سوريا أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: "سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".

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وأضاف: "سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى".