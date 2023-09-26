الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقصف موقعا شرق غزة

الخدمة المدنية يعلن اسماء الناجحين بامتحانات تنافسية - اسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الملك يعزي بالصحفي جمال حداد

تعميم حكومي اليوم الثلاثاء

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الملكة تفتتح مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي في الياسمين

وفاة و5 إصابات بحادث سير مروع في الزرقاء

حفتر يصل إلى روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا

الثلاثاء، 26-09-2023 08:13 م

سوريا تعتبر العقوبات الغربية إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح

65130c9a4236045a062b8b7f


الوكيل الاخباري- اعتبرت سوريا العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح، وطالبت برفعها.

وقال السفير بسام صباغ في كلمة سوريا أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: "سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".

اضافة اعلان

 

وأضاف: "سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651306724c59b759f5706c17

بلغاريا تخطط لإرسال صواريخ "إس-300" معطوبة إلى أوكرانيا

6512fccd4236045a9c16784d

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية السعودي في مكتبه بالديوان الأميري

6512f64a4c59b7547e3f0ee9

تحذير عاجل في مصر من تغييرات جوية مفاجئة تضرب البلاد

6512f915423604564756f72a

استخباراتي أمريكي يحذر من توسع النزاع الأوكراني إلى ألمانيا وبولندا

6512f1674236045abe010d39

حفتر يصل إلى روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا

6512e73a423604564756f714

السيسي يعلق على تدريب المدرسين بالجيش المصري

أخبار متعلقة
65112b2d4c59b726aa2f45f0

الأسد من بكين: التوجه شرقا ضمانة بالنسبة لسوريا

650967c64236043f3938c8b8

المخابرات التركية تعلن القضاء على مسؤولة بارزة في "العمال الكردستاني"

6506ea1542360439791b31a8

طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا

20

عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

196-103641-magnitude-earthquake-shakes-syria_700x400

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الحسكة في سوريا

64fcd08d4236046e4a5e4a08

حميميم: التحالف الدولي يواصل انتهاك المجال الجوي السوري