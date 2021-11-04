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الخميس، 04-11-2021 03:47 م

سيئول: كوريا الشمالية تستعد لفتح الحدود مع الصين

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الوكيل الإخباري-أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لإعادة فتح خطوط قطاراتها مع الصين، بعد فرض ضوابط مطولة على الحدود لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وأفاد مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية بأنه "من المتوقع أن تستأنف كوريا الشمالية أولا نقل البضائع عبر الطرق البرية"، مشيرا إلى أنه "من الصعب تحديد موعد دقيق لبدء العمليات".


وأوضح المسؤول أن "تقييمنا هو أن الاستعدادات المختلفة لاستئناف تبادل السلع عبر طرق القطارات في المرحلة النهائية".


وذكر مسؤولون في سيئول أن هناك علامات تشير إلى الاستعداد لاستئناف التجارة تم رصدها، في مناطق كوريا الشمالية المتاخمة للصين مثل بناء منشآت للحجر الصحي.


وفي الأسبوع الماضي، أبلغت وكالة المخابرات الوطنية المشرعين أن كوريا الشمالية تجري محادثات مع الصين وروسيا لاستئناف تشغيل خطوط القطارات عبر الحدود، وأن تلك التي تربط بين مدينة شينويجو الكورية الشمالية ومدينة دانغدونغ الصينية يمكن استئنافها خلال نوفمبر.


وأعادت بيونغ يانغ مؤخرا فتح طرقها البحرية لتلقي الإمدادات الطبية وغيرها من السلع الضرورية لمواطنيها من قبل المنظمات الدولية، بعد الإغلاق المطول الذي يعتقد أنه أثر على اقتصادها المتضرر بالفعل بسبب العقوبات الدولية.

 

روسيا اليوم

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