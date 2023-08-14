شاهد .. حالة مطرية غزيرة في السعودية

الوكيل الاخباري- تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات مساء يوم الاثنين على أحياء منطقة الباحة جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

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وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى الحيطة والحذر من ازدياد فرص هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، ابتداء من يوم الثلاثاء حتى السبت المقبل.



ونصح الدفاع المدني بالبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عـن أماكن تجمـع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وشمل التحذير الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل ومناطق عسير والباحة وجازان.