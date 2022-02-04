شاهد - قرب وصول رجال الانقاذ المغربية لعمق البئر لاخراج الطفل ريان

الوكيل الإخباري-دخل في هذه اللحظات 3 أفراد من عناصر فرقة الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من البئر، منهم خبير في حفر الآبار، وفق ما عاينته جريدة هسبريس المغربية الإكترونية.

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وقالت هسبريس ان لحظات حاسمة تقطع الأنفاس، تلك تنتظر عملية إخراج الطفل ريان من البئر الذي يقبع فيه منذ الثلاثاء الفائت.



وشوهدت معدات منها “كومبريسور الحفر”، وأنابيب تحملها عدة آليات، ورجال الإنقاذ ينظمون الجهود من أجل الحفر اليدوي لبلوغ المكان الذي يوجد فيه الطفل.









هسبريس