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السبت، 25-12-2021 11:53 ص

شركات الطيران تلغي آلاف الرحلات الجوية عالميا بانتشار أوميكرون

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الوكيل الإخباري-ألغت شركات الطيران التجارية في جميع أنحاء العالم أكثر من 4500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، بعد أن أدت موجة متزايدة من إصابات كورونا مدفوعة بمتحور أوميكرون إلى زيادة الغموض والمشقة للمسافرين لقضاء العطلات.

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وحسب ما نقلت شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية، اليوم السبت، عن موقع تتبع حركة الطائرات (فلايت اير)، فقد ألغت شركات الطيران عالميا ما لا يقل عن 2401 رحلة يوم الجمعة الذي يوافق عشية عيد الميلاد، وهو عادة ما يكون يوما مزدحما بالنسبة للسفر جوا، فيما تم تأخير نحو عشرة آلاف رحلة أخرى.


وقال الموقع إن 1799 رحلة في يوم عيد الميلاد ألغيت حول العالم، إضافة إلى 402 رحلة أخرى كانت مقررة الأحد.


وتمثل الحركة الجوية التجارية داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها أكثر من ربع جميع الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

بترا

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