الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الإفتاء توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

بيان جدة الختامي حول عودة العلاقات مع سوريا

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

روسيا تستغني عن الإطارات الأجنبية في طائراتها المدنية

الأحد، 07-05-2023 02:35 م

شكري: يجب إيجاد حلول عربية للقضايا العربية ولا حل عسكريا للأزمة السورية

645787a04c59b77140207d77


الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة إيجاد حلول عربية للقضايا العربية، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد للتسوية في سوريا هو الحل السياسي دون إملاءات خارجية.

وقال شكري خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد، إن التدخلات الخارجية المستمرة عقدت الأزمة السورية، وجدد تأكيد الوزراء على وحدة سوريا و سيادتها.

وأضاف: أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكرياً لها"، وأن "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية".

اضافة اعلان

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1064557161_0_0_2401_1350_1920x0_80_0_0_3450944af26c4a7f17dc9c19f7eb56b8-350x250

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

6457a6f0423604790d737c2c

"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا

k6TZKvTdbekZLtE6hnbhu9h5grVRKfD9bMV9J5yU

ألبيرتا الكندية تعلن حالة الطوارئ

6457a0b54c59b746c277bc7b

لقاءات ثنائية وثلاثية في إطار الاجتماع الرباعي المرتقب بموسكو

64579b724236046c755fcf1a

تشاووش أوغلو يحدد شروط تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

1683460333399

بني مصطفى: الأردن أولى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أهمية قصوى

أخبار متعلقة
GPS_Satellite_NASA_art-iif-e1416432217297

وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية

1

هزات أرضية في سوريا

64539cfe4c59b748933fb859

أنقرة تعلن تحييد 8 عناصر إرهابية شمال سوريا

ج

إصابة ثلاثة مدنيين في عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط حمص

6448cb974c59b742b75e0d13

طهران ودمشق تتفقان على إيفاد 50 ألف زائر إيراني إلى سوريا سنويا

4202320103836413730351

هزة أرضية في سوريا