الأربعاء 20-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الأوقاف: كل ما يجمعه صندوق الزكاة يذهب للفقراء والمساكين

​جيش الاحتلال يدعي اغتيال 4 مسؤولين من حماس في رفح

المفوضية الأوروبية تصحح أرقام بوريل

الهلال الأحمر الفلسطيني: اضطررنا لدفن جثامين 36 شهيدًا بمستشفى الأمل

شويغو يكشف حجم خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العام

تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأربعاء

القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية إلى غزة بمشاركة دولية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

غموض بشأن العام الدراسي المقبل بشمال إسرائيل

ترقب تسريح نصف عمال ميناء إيلات بسبب هجمات الحوثيين

الأربعاء، 20-03-2024 03:19 م

شويغو يكشف حجم خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العام

65face9242360428fe79101b


الوكيل الاخباري- أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وسلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.

وقال شويغو خلال اجتماع في وزارة الدفاع: "منذ بداية العام تم تدمير 4 دبابات "أبرامز" أمريكية و5 دبابات "ليوبارد" ألمانية، و27 مدرعة "برادلي" أمريكية، و6 راجمات صواريخ HIMARS أمريكية، و11 منصة صواريخ للدفاع الجوي بينها 5 منصات "باتريوت" أمريكية".

اضافة اعلان

 

وتابع: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية البشرية منذ بداية العام أكثر من 71 ألف عسكري و11 ألف سلاح، وهذا أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا من أرقام نفس الفترة من العام الماضي".

ولفت شويغو إلى حالات الفرار الكبيرة التي تشهدها القوات الأوكرانية بعد خسائرها الفادحة في الميدان.

كما كشف عن حجم خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولاتها اختراق المناطق الحدودية الروسية في مقاطعتي بيلغورد وكورسك غربي روسيا، قائلا: "تم صد جميع هجمات العدو بنجاح وخلال 8 أيام من الاشتباكات بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 3.5 ألف عسكري و23 دبابة و34 عربة مدرعة بينها 11 "برادلي" و5 راجمات صواريخ  Vampire ومروحية Mi-8".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65fac9d342360468dd35c47c

المفوضية الأوروبية تصحح أرقام بوريل

65fac07042360465aa4b688b

الكرملين: تصريحات ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا واضحة ولا تقبل التأويل

65faa4b94c59b71d635e195c

الداخلية التركية تنفذ حملة أمنية واسعة في 15 ولاية

65fa9e4542360465aa4b684a

مدفيديف: إرسال جنود فرنسيين إلى أوكرانيا مفيد

علم-تركيا-1

زلزال يضرب تركيا

articles__795603736712187_1x

إنقاذ 47 مهاجرا قبالة سواحل موغلا التركية

أخبار متعلقة
65f6dfad4c59b733a329d817

شويغو يوجّه بتزويد السفن الحربية بوسائل خاصة بتدمير الدرونات

65f0289842360444c743cdc6

الأمن الروسي يؤكد القضاء على 100 عسكري أوكراني على حدود مقاطعتي بيلغورود وكورسك

65ed9ba34c59b73703304b2d

الدفاع الروسية: قواتنا تحسن مواقعها وأوكرانيا خسرت 900 جندي خلال يوم

65e979654236041c3a29d648

أكثر من 700 من المرتزقة الأجانب على قائمة المطلوبين في روسيا

65e6eef7423604461d3a5f99

شويغو: استحداث دائرتي موسكو ولينينغراد العسكريتين جاء ردا على توسع الناتو

65e17cfd4236046a5c2e4002

العربة الروسية المصفحة "تيغر" تتزود براجمة صواريخ مصغرة