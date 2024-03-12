الأمن الروسي يؤكد القضاء على 100 عسكري أوكراني على حدود مقاطعتي بيلغورود وكورسك

الوكيل الاخباري-

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن مقتل أكثر من 100 عنصر من قوات العدو عند التصدي لمحاولة القوات الأوكرانية عبور الحدود في مقاطعتي بيلغورود وكورسك.وجاء في بيان صدر عن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع الجيش الروسي، منذ 10 مارس، من التصدي لعدة محاولات لانتهاك حدود الدولة الروسي في مقاطعتي بيلغورود وكورسك. وتم خلال ذلك القضاء على أكثر من 100 فرد من أفراد العدو وتدمير ست دبابات ومدفع ذاتي الحركة من طراز Caesar، وكذلك تم تدمير 20 قطعة من المركبات القتالية المدرعة ونقطة ارتكاز محصنة".