شويغو: استحداث دائرتي موسكو ولينينغراد العسكريتين جاء ردا على توسع الناتو

الوكيل الاخباري- أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن استحداث دائرتي لينينغراد وموسكو العسكريتين شمال وغربي روسيا، سيعزز إدارة القوات في إطار الرد على انضمام فنلندا وبعدها السويد لـ"الناتو".



وأضاف: "اتخذنا خطوات لتعزيز قواتنا في الاتجاهات الاستراتيجية الشمالية الغربية والغربية.. تم استحداث دائرتي لينينغراد وموسكو العسكريتين بسبب التهديدات المرتبطة بتوسع حلف الناتو بانضمام فنلندا وفي المستقبل السويد، وإنشاء بنية تحتية عسكرية جديدة للحلف بالقرب من حدودنا".

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وأكد شويغو أن روسيا ستواصل تطوير هيكلية القوات المسلحة بما يتناسب مع التهديدات.



وأضاف أن الجيش الروسي لم يسمح لقوات كييف التي فرت من أفديفكا بإعادة انتشارها ويواصل الزحف عليها باتجاه الغرب، مشيدا ببسالة القوات الروسية.

روسيا اليوم