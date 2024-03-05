الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

سموتريتش: الرد الإسرائيلي لإعادة المختطفين يكون باجتياح رفح

إصابة جندي بعملية طعن في نابلس وإطلاق النار صوب المنفذ

وزير الدفاع الحوثي: المرحلة المقبلة مفتوحة على تطورات واسعة

شويغو: استحداث دائرتي موسكو ولينينغراد العسكريتين جاء ردا على توسع الناتو

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

مصادر فلسطينية: لقاء حماس ورئيس المخابرات المصرية لم يحقق اختراقا

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس

الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على المساعدات

الجيش الإسرائيلي يغلق عدة طرق في الجليل الأعلى

الثلاثاء، 05-03-2024 03:55 م

شويغو: استحداث دائرتي موسكو ولينينغراد العسكريتين جاء ردا على توسع الناتو

65e6eef7423604461d3a5f99


الوكيل الاخباري- أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن استحداث دائرتي لينينغراد وموسكو العسكريتين شمال وغربي روسيا، سيعزز إدارة القوات في إطار الرد على انضمام فنلندا وبعدها السويد لـ"الناتو".

وأضاف: "اتخذنا خطوات لتعزيز قواتنا في الاتجاهات الاستراتيجية الشمالية الغربية والغربية.. تم استحداث دائرتي لينينغراد وموسكو العسكريتين بسبب التهديدات المرتبطة بتوسع حلف الناتو بانضمام فنلندا وفي المستقبل السويد، وإنشاء بنية تحتية عسكرية جديدة للحلف بالقرب من حدودنا".

اضافة اعلان

 

وأكد شويغو أن روسيا ستواصل تطوير هيكلية القوات المسلحة بما يتناسب مع التهديدات.

وأضاف أن الجيش الروسي لم يسمح لقوات كييف التي فرت من أفديفكا بإعادة انتشارها ويواصل الزحف عليها باتجاه الغرب، مشيدا ببسالة القوات الروسية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
reuters_com_2023_newsml_RC25H4ABDW11

وزير الدفاع الحوثي: المرحلة المقبلة مفتوحة على تطورات واسعة

65e7057b42360429977c59a9

إحصائيات: حجم المساعدات الإنسانية الغربية لأوكرانيا انخفض 1.5 مرة

111

وزير الدفاع الإسرائيلي: عدوان حزب الله يقربنا من نقطة الحسم

65e5cd7c423604465d102332

مدفعية الاحتلال تستهدف سهل مرجعيون بجنوب لبنان

IMG_2105_wqU8ygi

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع بركة ريشا الإسرائيلي

ERiCy5-WkAEz3mN

السودان يوافق على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع

أخبار متعلقة
561267_0

بوتين: أصدقاؤنا أكثر من الأعداء

65e17cfd4236046a5c2e4002

العربة الروسية المصفحة "تيغر" تتزود براجمة صواريخ مصغرة

65db0325423604703f7afcc8

بوتين يحسم جدل نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء

65dd75e2423604418376de49

باتروشيف يبحث مع راؤول كاسترو التعاون في قطاع الأمن

550700

20 رئيس دولة وحكومة يجتمعون في باريس لدعم أوكرانيا

65dc4b8f42360465ee624428

رئيس حكومة اليمن يصل اليوم إلى موسكو للقاء كبار المسؤولين الروس