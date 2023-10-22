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الأحد، 22-10-2023 11:19 ص

صحيفة: العقوبات ضد روسيا أضرت بالصيادين اليابانيين

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Hokkaido Shimbun، بأن الصيادين اليابانيين يعانون بشدة بسبب العقوبات التي فرضتها بلادهم على روسيا.

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ونقلت الصحيفة عن بعض الصيادين قولهم: "نأمل بالتوجه إلى الصيد مرة أخرى هذا العام في مياه جزر الكوريل الجنوبية، لكن يتم تنظيم هذا الصيد عبر المفاوضات السنوية بين روسيا واليابان، والتي لم تتم في عام 2023. لذا، للأسف ليس لدينا خيار آخر".

ووفقا للصحيفة، سيضطر معظم الصيادين من هوكايدو الآن إلى ممارسة الصيد البحري في منطقة شبه جزيرة نيمورو. ويشدد الصيادون على ضرورة قيام الحكومة بتعويضهم عن خسائرهم، وأضافوا أنهم لن يتمكنوا من ممارسة صيد الأسماك حتى تقوم موسكو وطوكيو بتحسين العلاقات الثنائية.

وفي يناير من هذا العام، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأنها أبلغت طوكيو باستحالة إجراء مشاورات حكومية ثنائية بشأن صيد الموارد البحرية في منطقة جزر الكوريل الجنوبية بسبب سياسة اليابان المناهضة لروسيا.

 

RT

 




 

 


 

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