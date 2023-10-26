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الخميس، 26-10-2023 10:03 ص

صحيفة: الوضع في الشرق الأوسط أنسى الغرب زيلينسكي

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الوكيل الإخباري - كتبت صحيفة Forsal البولندية أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى صرف انتباه الغرب عن أوكرانيا، وسيتعين على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القبول بالواقع الجديد.

وأضافت الصحيفة: "عندما كان فلاديمير زيلينسكي مشغولا باستبدال أصدقائه القدامى من أوروبا الوسطى بأصدقاء جدد، كان من الواضح أن الوضع الجيوسياسي سيتغير في نهاية المطاف".

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وأوضحت أن سعي زيلينسكي لإقامة علاقات صداقة مع ألمانيا واستبدال بولندا برومانيا ربما لكان منطقيا إلى حد ما من وجهة نظر كييف، ولكن اتضح أن استعادة العلاقات مع أقوى دولة في الاتحاد الأوروبي ليست كافية للتأمين ضد الفشل المحتمل.


وأشارت إلى أن تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وانهيار نظام الأمن في الشرق الأوسط صرف انتباه العالم عن قضايا أوكرانيا التي تحولت إلى "واحدة من الجبهات فقط" بالنسبة للغرب ولم تعد تشكل تحديا أمنيا رئيسيا.

 

RT

 




 

 


 

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