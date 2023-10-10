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الثلاثاء، 10-10-2023 03:36 م

روسيا تتهم الغرب بالمسؤولية عن التفاقم الجديد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري - اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الغرب الذي ينقل الأسلحة لأوكرانيا والتي تباع فيما بعد إلى الشرق الأوسط، بأنه المسؤول عن التفاقم الجديد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال فولودين في خطاب ألقاه في جلسة مجلس الدوما، اليوم الثلاثاء: "غمرت الولايات المتحدة وبروكسل، أوكرانيا بالأسلحة، وأخذتها القيادة الأوكرانية، أولئك الذين يسيطرون على كل شيء هناك، وأعادت بيعها إلى دول الشرق الأوسط. واليوم تستخدم هذه الأسلحة في كل من فلسطين وإسرائيل على حد سواء. لذلك عندما يبدأون في البحث عن الجناة، فيتضح للجميع أن بايدن وماكرون وشولتس هم المسؤولون عنه. هؤلاء هم المسؤولون عن تفاقم جديد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هؤلاء هم المسؤولون عن إثارة التوتر في العالم".

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وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.


وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية". وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية واحدة من أكبر وأوسع الحملات في القطاع، حيث قصفت بشكل مركز مربعات داخل أحياء سكنية، ودمرت عشرات الأبراج والمباني في مختلف مناطق القطاع.

 

RT

 




 

 


 

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