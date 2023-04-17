الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

صندوق النقد قلق من أوضاع الاقتصاد في الشرق الأوسط

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الإثنين، 17-04-2023 03:31 ص

صندوق النقد قلق من أوضاع الاقتصاد في الشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري  - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودة جدا، لكن الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط المتقلبة واستمرار معدلات التضخم في خانة العشرات منذ سنوات.

وقال، جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن ضغوط القطاع المصرفي جاءت سريعا عقب سياسات نقدية أكثر تشددا أدت إلى رفع أسعار الفائدة وقلصت إمكانية الحصول على تمويل.

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