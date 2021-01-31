ضحايا وجرحى بانفجار سيارة مفخخة بسوق شعبي في سوريا.. فيديو

الوكيل الاخباري - قال مصدر محلي إن سيارة مفخخة انفجرت بسوق شعبي بمدينة أعزاز في محافظة حلب السورية، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 39 على الأقل في حصيلة أولية.

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وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "سيارة مفخخة انفجرت في شارع عام بسوق شعبي بمدينة أعزاز".

وأشار إلى أن "عدد الضحايا حتى الآن وصل إلى 6 و39 مصابا، وأن الأعداد قابلة للارتفاع".

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن "الانفجار وقع في وسط مدينة أعزاز التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة موالية لتركيا".



وتشهد المنطقة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة موالية لتركيا، أحداث مشابهة، وطالما تتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذها.



مراسلنا: ارتفاع عدد ضحايا انفجار السيارة المفخخة في مدينة إعزاز شمال حلب إلى 6 بينهم نساء وأطفال pic.twitter.com/0kp0nRbGcQ January 31, 2021

سبوتنيك

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