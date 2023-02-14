الثلاثاء 14-02-2023
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الثلاثاء، 14-02-2023 08:49 ص

طائرات إف-35 هولندية تعترض 3 طائرات روسية قرب بولندا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان في وقت متأخر من أمس الاثنين، إن مقاتلتين هولنديتين من طراز إف-35 اعترضتا تشكيلا من ثلاث طائرات حربية روسية بالقرب من بولندا واقتادتها إلى خارج تلك المنطقة.

وقال بيان الوزارة "الطائرة التي كانت مجهولة آنذاك اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف شمال الأطلسي من كالينينجراد".

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كالينينجراد هي منطقة روسية على ساحل البلطيق تقع بين بولندا وليتوانيا العضوتين بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.


ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.

 

البيان

 




 

 


 

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