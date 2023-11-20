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الإثنين، 20-11-2023 12:17 ص

طهران تحذر واشنطن من الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران "سترد بشكل صارم" على الولايات المتحدة في حالة قيام الجيش الأمريكي بهجوم على القوات الإيرانية في سوريا.

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وقال عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "وفقا لمعلوماتي، لم يُصب أي ضابط من القوات الإيرانية (نتيجة للهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سوريا)، وبالطبع، إذا وقع مثل هذا الحادث، فإن رد إيران سيكون قاسيا". وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وشدد على أنه مع وصول الأسطول البحري الأمريكي إلى شواطئ فلسطين وإسرائيل، رغم أنه يعد استعراضا للقوة من جانب الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن تزيد من احتمالية تعرض سفنها الحربية لـ"أضرار كبيرة".


وفيما يتعلق بمشاركة "حزب الله" اللبناني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد عبد اللهيان أنها "حركة مقاومة مستقلة ضد إسرائيل" و"لا تتلقى أي تعليمات من طهران"، فيما تربطها علاقات جيدة وودية معها.

 

RT

 




 

 


 

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