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الثلاثاء، 25-01-2022 10:14 ص

تركيا.. حظر خروج السيارات الخاصة إلى الشوارع بسبب الثلوج في اسطنبول

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الوكيل الإخباري-أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، حظر خروج السيارات الخاصة إلى الشوارع في المدينة حتى ظهر الثلاثاء، بسبب كثافة الثلوج.

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وأوضح قايا في تغريدة، أن الحظر سيستمر حتى الساعة 13:00 من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.


وقال: "التقارير الواردة من الأرصاد الجوية تشير إلى احتمال استمرار موجة الثلوج في مدينتنا، لذا قررنا حظر خروج السيارات الخاصة إلى الشوارع حتى الساعة 13:00 من يوم الثلاثاء".

 

وأضاف أن حظر دخول وخروج السيارات إلى مدينة إسطنبول سيستمر حتى إشعار آخر.


يذكر أن مدينة إسطنبول تشهد منذ يومين موجة ثلجية كثيفة، أثرت سلبا على حركة المرور والمطارات.

 

الأناضول

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