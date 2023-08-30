عبداللهيان يغادر طهران متوجها إلى دمشق

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه في طريقه إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة تهدف إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.



وكتب عبد اللهيان في منشور عبر منصة X (تويتر سابقا): "في إطار تعزيز سياسة المنطقة المجاورة ومن أجل تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين رؤساء الدول المجاورة. أنا ذاهب إلى دمشق".

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وأضاف: "سأناقش وأتشاور مع كبار المسؤولين السوريين بشأن آخر التطورات الإقليمية والدولية. إيران تؤكد على ضرورة إرساء الاستقرار والسلام والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".



وتأتي هذه الرحلة بعد حوالي شهر من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى طهران، على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين السوريين، بينهم وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الاتصالات والتكنولوجيا.



يذكر أن سوريا استضافت في شهر مايو من هذا العام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد السياسي والاقتصادي المرافق له بعد 13 عاما.

RT