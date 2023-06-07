الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية مرتقبة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية

تأجيل جميع أقساط قروض الادخار في جامعة الحسين بن طلال

105 مليون دينار إيرادات الأراضي والمساحة حتى نهاية أيار

تهنئة للعميد بشار عبدالله الرفاعي بمناسبة الترفيع

افتتاح أول عيادة متنقلة للاقلاع عن التدخين في متنزه عمان القومي

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير فلاح شحادة

وزارة الزراعة تؤكد على توفر الأضاحي وبأسعار مستقرة

بلاغ مرتقب بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك

سوريا.. درعا توجه نداء لأبنائها في الخارج

الأمانة: تحديد أماكن بيع وذبح الأضاحي الأسبوع القادم

الأربعاء، 07-06-2023 11:21 ص

عبوات أوكرانية ناسفة على محطة كهرباء فرعية في ضواحي كورسك

648035d94c59b724c44cf7c4


الوكيل الإخباري - أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت بإصابة عامل كان يقوم بإعادة التيار الكهربائي عقب هجوم القوات الأوكرانية.

وكتب ستاروفويت في صفحته على "تلغرام": "تم إلقاء عبوتين ناسفتين على محطة الكهرباء الفرعية في قرية بوبوفو-ليجاتشي بمنطقة غلوشكوفسكي في الليلة الماضية. نتيجة لذلك لا توجد هناك الكهرباء الآن في بوبوفو-ليجاتشي وتيوتكينو. وأثناء أعمال إعادة التيار الكهربائي أصيب أحد العمال بشظايا.

اضافة اعلان


وأضاف أنه تم نقل العامل المصاب إلى المستشفى.


ودقق أن فرق الإصلاح ستبدأ عملها في المحطة مرة أخرى بعد إعادة فحصها من قبل المهندسين العسكريين.


ويعمل في منطقة كورسك الروسية حاليا مستوى "أصفر" من التهديد الإرهابي يقضي بتعزيز عمل قوات الأمن وزيادة أمن المنشآت الاستراتيجية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648044d64236041bd60518eb

العدوى تهدد مدينة نوفايا كاخوفكا بعد انهيار محطة الطاقة الكهرومائية

648035f14c59b7292c284d72

أوكرانيا تقصف قرى خيرسون المنكوبة

64802c0f4c59b7136d5978b5

زاخاروفا: كان من السهل التنبؤ برد فعل الغرب على تدمير محطة كاخوفسكايا

647cb16a4c59b707fc063068

سوريا.. درعا توجه نداء لأبنائها في الخارج

image - 2023-06-07T102152.324

سيئول تحتج على اختراق الصين وروسيا لمنطقة دفاعها الجوي

648021c34c59b709c06fa97d

الجيش الأوكراني يخرب خط أنابيب نقل الأمونيا في مقاطعة خاركوف

أخبار متعلقة
645a3b4542360410107adffe

ازدياد عدد زيارات مواطني الدول الأوروبية إلى روسيا

645a3df742360475432d3472

"حزب الله": نؤيد خيارات الجهاد الإسلامي بالرد على إسرائيل

645a34e942360410107adff7

السعودية تعدم مواطنا بعد إدانته بإطلاق النار على مركز للشرطة

645a21df4c59b70c0d0e1636

الأمن العراقي يقبض على 4 تجار للمخدرات

0x0--12-1683293597553

تركيا: 1.7 مليون ناخب صوتوا بالخارج وفي المعابر

645a16294c59b76e405415f5

في يوم النصر.. قديروف يؤكد استعداد المقاتلين للدفاع عن الوطن