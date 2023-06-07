عبوات أوكرانية ناسفة على محطة كهرباء فرعية في ضواحي كورسك

الوكيل الإخباري - أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت بإصابة عامل كان يقوم بإعادة التيار الكهربائي عقب هجوم القوات الأوكرانية.



وكتب ستاروفويت في صفحته على "تلغرام": "تم إلقاء عبوتين ناسفتين على محطة الكهرباء الفرعية في قرية بوبوفو-ليجاتشي بمنطقة غلوشكوفسكي في الليلة الماضية. نتيجة لذلك لا توجد هناك الكهرباء الآن في بوبوفو-ليجاتشي وتيوتكينو. وأثناء أعمال إعادة التيار الكهربائي أصيب أحد العمال بشظايا.

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وأضاف أنه تم نقل العامل المصاب إلى المستشفى.



ودقق أن فرق الإصلاح ستبدأ عملها في المحطة مرة أخرى بعد إعادة فحصها من قبل المهندسين العسكريين.



ويعمل في منطقة كورسك الروسية حاليا مستوى "أصفر" من التهديد الإرهابي يقضي بتعزيز عمل قوات الأمن وزيادة أمن المنشآت الاستراتيجية.

RT