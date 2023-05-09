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الثلاثاء، 09-05-2023 03:18 م

السعودية تعدم مواطنا بعد إدانته بإطلاق النار على مركز للشرطة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بمواطن في المنطقة الشرقية، بعد اتهامه بالاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنيا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان إن "المدعو أ.ج.ع، سعودي الجنسية، أقدم على الاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنيًا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة، وتقديم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه وتقديم المأوى، ومسح الطريق له، وحيازته أسلحة وذخائر".

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وأضاف البيان أنه "صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته، والحكم بقتله تعزيرا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

 

RT

 




 

 


 

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