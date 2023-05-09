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الثلاثاء، 09-05-2023 04:13 م

"حزب الله": نؤيد خيارات الجهاد الإسلامي بالرد على إسرائيل

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الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" تأييده كل ‏الخيارات والخطوات التي تتخذها قيادة الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك في أول تعليق له على غارات إسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل قياديين.

ونعى "حزب الله" في بيان، اليوم الثلاثاء، "إلى حركات المقاومة والأمتين العربية والإسلامية وإلى كلّ الأحرار والشرفاء في ‏العالم استشهاد القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي"، وأعرب "عن اعتزازه وافتخاره بنيل هذه الثلة المجاهدة الطاهرة أرفع الأوسمة ‏الإلهية بعد تاريخ حافل بالجهاد والصبر والمعاناة".

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وأكد الحزب "أن قتل قادة المقاومة سيزيد أمتنا وعيا ‏ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميما على المضي في خيار الجهاد والمقاومة حتى ‏تحقيق النصر الكامل"، معتبرا أن "ما قام به العدو الصهيوني من غارات وحشية على قطاع غزة فجر اليوم استهدفت المجاهدين والنساء والأطفال هي ‏جريمة موصوفة بحق الإنسانية تجسدت فيها كل معاني الغدر والإرهاب وترويع الآمنين".


ورأى "حزب الله" أن "هذه الجريمة ‏برسم كل المنظمات الإنسانية والدولية والحكومات وما يسمى بالضمير العالمي لاتخاذ المواقف ‏والخطوات المناسبة في مواجهة هذا الإجرام المتمادي".

 

وأعلن "حزب الله" "تضامنه الكامل مع حركة الجهاد الإسلامي وتأييده التام والصريح لكل ‏الخيارات والخطوات التي تتخذها قيادة الحركة وفصائل المقاومة لردع العدو ‏الصهيوني".

 

RT

 




 

 


 

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