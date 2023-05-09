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الثلاثاء، 09-05-2023 04:18 م

ازدياد عدد زيارات مواطني الدول الأوروبية إلى روسيا

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الوكيل الإخباري - أفادت هيئة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن عدد الأجانب الذين قدموا إلى روسيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة من دول البلطيق ارتفع 12% في الربع الأول من هذا العام.

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ووفقا للبيانات، قام الأوروبيون هذا العام بحوالي 114 ألف زيارة إلى روسيا، على الرغم من أن هذا الرقم كان في عام 2022 كان 101.9 ألف.

وجاء في البيانات: "أكثر من غيرهم دخل إلى روسيا مواطنو لاتفيا وليتوانيا وفنلندا وإستونيا وبولندا".

 

وبلغ عدد زيارات الفنلنديين 23.6 ألف زيارة، وإستونيا - 20.7 ألف مرة. هذه الأرقام زادت بالمقارنة مع المؤشرات السابقة بمقدار 3.2 ومرتين على التوالي.

 

وزاد عدد زيارات المواطنين البولنديين إلى روسيا على أساس سنوي بنسبة 69 في المائة، ومن ليتوانيا - بنسبة 42.5 في المائة، ومن لاتفيا - بنسبة 31.7 في المائة.

 

RT

 

 

 




 

 


 

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