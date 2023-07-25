الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

الأمن للمواطنين: شاركونا في التصدي لهذا القاتل - فيديو

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

إقبال طبيعي على أجهزة التبريد رغم ارتفاع درجات الحرارة

شمول نحو 2465 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي الموحد

سقوط حر لعملات عربية في وقت قياسي .. تعرف عليها

توضيح من التربية بعد انتهاء امتحانات التوجيهي

شاهد : موقف بطولي لشرطي اردني يحول دون وقوع كارثة - فيديو

الأمن يكشف هوية مطلق النار على فتاة بإربد ويلقي القبض عليه

الغذاء والدواء تنشر قائمة الأدوية التي خفضت أسعارها على موقعها الإلكتروني

الكرملين بوتين ولوكاشينكو التقيا "لضبط الساعة"

الثلاثاء، 25-07-2023 02:25 م

عزل وزير الخارجية الصيني تشين غانغ من منصبه

64bfb0834236043a5b67500c


الوكيل الإخباري- أعلن البرلمان الصيني عزل وزير الخارجية تشين غانغ من منصبه وتعيين رئيس مكتب مفوضية الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي وزيرا جديدا للخارجية.

وكان تشين غانغ قد شغل منصب وزير الخارجية بالفعل من ديسمبر 2022، إلا أنه لم يظهر علنا خلال الشهر الماضي، ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على مكان وجوده أو حالته الصحية.

في الوقت نفسه، سربت وسائل إعلام غربية أنباء عن علاقة مزعومة للوزير خارج إطار العلاقة الزوجية بصحفية من إحدى القنوات التلفزيونية الصينية، ما قد يكون سببا في اختفائه من المجال العام.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64bfbc8e423604385540dc9a

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

Nearly half say they intend to start their own business

وفقاً لاستطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي ثقة الشباب العربي بحكوماتهم تتهاوى خارج منطقة الخليج

64bfa114423604356755e231 (1)

الكرملين بوتين ولوكاشينكو التقيا "لضبط الساعة"

64bf90df42360419c32647ea (1)

انقطاع الكهرباء والمياه عن الآلاف في مدينة كاتانيا الإيطالية جراء الحر

Media Finding_2&3 Arabic 14062023-02

وفقاً لاستطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي نصف الشباب العربي تقريباً يطمحون لبدء أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة

64bf9e144236042af518b587

بيسكوف يعلق على اقتراح دول البلطيق تصدير الحبوب الأوكرانية