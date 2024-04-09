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الثلاثاء، 09-04-2024 10:26 ص

عضو بالكونغرس: بعض المشرعين الأمريكيين يرغبون بإرسال قوات إلى أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين إن بعض أعضاء كونغرس الولايات المتحدة، يرغبون في إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

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وأضافت غرين خلال فعالية في ولاية جورجيا: "لقد سمعتهم يتهامسون حول هذا الموضوع في اجتماعات مختلفة. يرغب أعضاء الكونغرس هؤلاء في إرسال أبنائنا إلى ساحة المعركة في أوكرانيا".


وشددت غرين على أنها تعارض إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا. وفي رأيها، يجب على الولايات المتحدة محاربة الكارتلات، على خلفية أزمة الهجرة في البلاد.


وتعتبر تايلور غرين، من أشد المعارضين لتقديم المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

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