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الثلاثاء، 11-04-2023 09:26 ص

غارات للتحالف الدولي شمال شرقي دير الزور

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلامية بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن غارات جوية شمال شرقي دير الزور، عقب استهداف قاعدة التحالف في حقل "كونيكو" شرق سوريا بثلاثة صواريخ.

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ولفتت المصادر إلى أن القصف استهدف منطقتي "حطلة" و"خشام" شمال شرقي محافظة دير الزور.

وكانت القيادة الوسطى في القوات الأمريكية، أعلنت أن قوات التحالف الدولي في قاعدة "كونيكو" تعرضت لهجوم بصاروخ واحد، مؤكدة أنه "لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية".

بينما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز تعرضت لهجوم صاروخي مساء الاثنين، وأن سلسلة من الانفجارات هزت المنطقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قوات التحالف المتمركزة في قاعدة "كونيكو"، عن إسقاط طائرة مسيرة، في قرية الطابية بريف ديرالزور الشرقي.

ويعد حقل "كونيكو" للغاز أحد أكبر القواعد العسكرية في دير الزور شرق سوريا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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