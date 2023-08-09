غرق 41 مهاجرا قبالة إيطاليا

الوكيل الإخباري- لقي 41 مهاجرا مصرعهم اليوم الأربعاء بانقلاب زورقهم في مضيق صقلية قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" بأن "زورق المهاجرين أبحر من صفاقس في تونس".



يذكر أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ 42 مهاجرا في 22 أبريل الماضي قبالة لامبيدوزا، حيث وصل 640 مهاجرا إلى الجزيرة، كما وصل 179 مهاجرا في اليوم التالي على متن 4 قوارب.



ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل منذ بداية العام الجاري وحتى أبريل الماضي نحو 36 ألف مهاجر إلى إيطاليا، بواقع أكثر من 4 أضعاف من وصلوها في الفترة نفسها خلال العامين السابقين.