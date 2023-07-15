السبت 15-07-2023
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السبت، 15-07-2023 03:00 م

الأمم المتحدة تعلن بدء عملية نقل حمولة "صافر" باليمن

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الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة أن عملية نقل حمولة ناقلة النفط "صافر" المهجورة، بالقرب من السواحل الغربية لليمن، بدأت من خلال إبحار السفينة البديلة "نوتيكا".

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وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في اليمن، ديفيد غريسلي، عبر تويتر إن السفينة "نوتيكا" أبحرت من جيبوتي، صباح السبت، وهي في طريقها إلى الساحل اليمني على البحر الأحمر.

وأضاف غريسلي الموجود على متن السفينة البديلة أن عملية نقل النفط ستبدأ بمجرد وصول "نوتيكا" إلى موقع "صافر"، حيث سترسو جنبا إلى جنب مع سفينة الدعم المتخصصة "نديفور" من أجل "استيعاب نحو مليون برميل من النفط الخام الموجود على متن الخزان العملاق المتدهور".

 




 

 


 

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