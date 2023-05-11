الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 04:51 م

غوتيريش: استهداف المدنيين بغزة يجب أن يتوقف

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الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يتابع بقلق بالغ آخر التطورات الأمنية في غزة والتصعيد المستمر، وخطر وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

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وأدان الأمين العام في بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه فرحان حق، الخسائر في أرواح المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور".


ودعا غوتيريش إسرائيل إلى ضرورة التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر أثناء سير العمليات العسكرية.


وحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف الأعمال العدائية على الفور، مجددا التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

 

بترا

 




 

 


 

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