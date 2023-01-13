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الجمعة، 13-01-2023 09:14 ص

غوتيريش: يجب الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أمس الخميس، أنه يجب الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وأنه لا بديل عن حل الدولتين.

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وقال غوتيريش للصحفيين بعد اجتماعه مع بعض الممثلين الدائمين للمجموعة العربية بالأمم المتحدة، "لقد دعيت من قبل اللجنة الثلاثية العربية (الموسعة) لعقد هذا الاجتماع وكان لي الفرصة لإعادة التأكيد على أنه يجب علينا الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وأنه من الضروري الحفاظ على حل الدولتين لتجنب أي مبادرة قد تعرض حل الدولتين للخطر.


وتابع غوتيريش "إذا كان واضحًا أننا ندين أعمال الإرهاب، فمن الواضح أننا نعترف بحق إسرائيل في الوجود والعيش بأمان" حسب تعبيره، مضيفا أنه "من الضروري أيضًا القول أن بناء المستوطنات، والإخلاء، والتدمير من المنازل تخلق غضبًا وإحباطًا هائلين ليس فقط للشعب الفلسطيني ولكن في مناطق أبعد".

 


وأكد ، أنه "من المشروع تماما أن تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في رأي المحاكم فيما يتعلق بالمسائل التي تهم الدول الأعضاء في الجمعية العامة".


وأعرب غوتيريش عن اعتقاده أنه لا توجد خطة بديلة عن حل الدولتين "وأن رفض إمكانية حل الدولتين هو أمر من شأنه أن يقوض إلى الأبد احتمالات السلام في الشرق الأوسط".


بترا

 




 

 


 

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