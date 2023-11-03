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الجمعة، 03-11-2023 03:22 م

فاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل تراجعا معتدلا في تشرين الأول

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الوكيل الإخباري - أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بأن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد سجل تراجعا معتدلا في تشرين الأول، أي بانخفاض بنسبة 0.5 بالمئة عن مستواه المسجل في أيلول، وكان مؤشر منتجات الألبان الوحيد الذي سجل ارتفاعا.

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وقالت فاو في تقريرها الشهري الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن متوسط أسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية من السلع الغذائية المتداولة عالميا، بلغ 120.6 نقاط في تشرين الأول، أي بانخفاض بنسبة 10.9 بالمئة عن قيمته في السنة السابقة.


وانخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) في تشرين الأول إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مدفوعا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.


وكانت قراءة تشرين الأول هي الأدنى منذ آذار 2021.


وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، أبقت الفاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9 بالمئة عن العام السابق.


بترا

 




 

 


 

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