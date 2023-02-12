الأحد 12-02-2023
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الأحد، 12-02-2023 09:07 ص

فريق ترامب يسلم المزيد من الوثائق السرية إلى المحققين الاتحاديين

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الوكيل الإخباري - سلّم الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدة صفحات من الوثائق التي تحمل علامات سرية وجهاز كمبيوتر محمول يحتوي على مسح إلكتروني لتلك المواد إلى المحققين الاتحاديين في الأشهر الأخيرة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع على الأمر.

وتمت عمليات التسليم في ديسمبر ويناير، وفقا للمصدر الذى لم يتم الكشف عن هويته.

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وقال المصدر إن فريق ترامب استأجر محققين خارجيين لإجراء تفتيش في ممتلكاته في مار إيه لاجو بفلوريدا وممتلكات أخرى، وخلال بحث في ديسمبر تم العثور على عدد من الصفحات التي تحمل علامات تصنيف بين عدة آلاف من صفحات جداول مواعيد ترامب الرئاسية في صندوق.


وذكرت بلومبرج نقلا عن المصدر أن الفريق القانوني لترامب أبلغ وزارة العدل في ذلك الوقت وسلّم الصفحات.


وأوضح المصدر الذي رفض تحديد الموقع أن الصندوق لم يكن في منطقة التخزين حيث جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عدة آلاف من الوثائق، بما في ذلك المواد ذات العلامات السرية، خلال تفتيش أذنت به المحكمة في أغسطس.


وفي يناير، علم فريق ترامب أن أحد مساعديه قام بعملية مسح تصويري لنسخ من الوثائق الموجودة في الصندوق، بما في ذلك الصفحات التي تحتوي على علامات تصنيف سرية، وقدم هذا الكمبيوتر إلى وزارة العدل، وفقا للمصدر.

 

البيان

 




 

 


 

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