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الإثنين، 24-10-2022 07:27 ص

فلسطين: نتابع باهتمام حادث غرق مركب قبالة السواحل التونسية

الخارجية الفلسطينية


الوكيل الإخباري - أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أحمد الديك، أن الوزارة تتابع عن كثب حادث غرق مركب قبالة السواحل التونسية، أفادت الأنباء بوجود فلسطينيين على متنه.

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وأضاف الديك في بيان صحفي مساء الأحد، "فور علمنا بحادثة غرق مركب على السواحل التونسية أصدر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تعليماته لسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية بضرورة التحرك الفوري لمتابعة تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة، خاصة بعد أن توفرت معلومات بوجود مواطنين فلسطينيين على هذا المركب".


وأشار إلى أن السفارة "تابعت بشكل فوري هذه القضية، وأرسل سفير فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم فريقا من السفارة إلى مدينة جرجيس في الجنوب التونسي، حيث لفظ البحر عديد الجثث من جنسيات مختلفة".


وأفاد بأن الفريق أجرى مقابلة مع رئيس فرقة الحرس البحري في جرجيس الذي أكد وجود جثث لمواطنين فلسطينيين منهم من يحمل جواز سفر فلسطيني، ومنهم من حملة الوثائق السورية الخاصة باللاجئين.


وتابع السفير الديك أنه تم أيضا إجراء لقاء مع رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس النيابة والناطق الرسمي باسم المحكمة.


وذكر الديك أن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس تعهد بالملف بعرض جميع الجثث على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، كما تعهد بتزويد السفارة بالوثائق الثبوتية فور انتهاء التحقيقات والتأكد من هوية الجثث.


وصرح بأن سفارة فلسطين في تونس تتابع بشكل ميداني مع السلطات التونسية المختصة للتأكد من هوية الجثث.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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