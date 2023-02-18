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السبت، 18-02-2023 04:56 م

فنلندا تنوي الانضمام للناتو في آن واحد مع السويد

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الوكيل الاخباري- أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين أن بلادها تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت عينه مع السويد، على الرغم من عرقلة تركيا لانضمام السويد.

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وقالت مارين خلال مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت: "أرسلنا إشارة واضحة جدا إلى تركيا وأيضا إلى المجر، التي لم تصادق بعد، بأننا نريد الانضمام إلى الناتو معا، وذلك يصب في مصلحة الجميع". 

وأضافت "نريد بالانضمام إلى الناتو مع السويد، في الوقت نفسه، ليس فقط لأننا جيران وخير شركاء، بل أيضا بسبب قضايا ملموسة جدا لاسيما التخطيط الأمني للناتو في كل أنحاء الشمال". 

ولفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطلع فبراير إلى أن البرلمان التركي قد يوافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، من دون أن يقوم بمبادرة مماثلة تجاه السويد، علما أن الدولتين قدمتا طلبي انضمامهما معا، وما زالت تركيا تعرقلهما.

 




 

 


 

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