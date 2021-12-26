فيديوهات.. أمطار غزيرة وسيول في عدة مناطق بالسعودية

الوكيل الإخباري-شهدت عدة مناطق في السعودية أحوال جوية غيرة مستقرة اليوم وخاصة الأجزاء الوسطى والشرقية من السعودية وأظهرت مقاطع فيديو أمطارا غزيرة وسيول بعدة مناطق منها بلدة الصفرات شمال غرب الرياض.
#فيديو_متداول | أمطار غزيرة على بلدة الصفرات شمال غربي #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/z8lM0kdTIi— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 26, 2021
وقال حساب "طقس العرب-السعودية" المختص بأخبار الطقس والتحذيرات، اليوم الأحد، إن "آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى استمرار تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من السعودية بحزام من السحب، يتخلله بعض الهطولات المطرية الخفيفة والمتوسطة في أجزاء متفرقة".
وأضاف طقس العرب: "خلال اليوم يتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على أجزاء متفرقة من شمال منطقة الرياض وأجزاء من القصيم وامتدادا حتى الأجزاء الجنوبية من منطقة حائل، كما وتشمل فرص الأمطار كل من الإحساء والدمام الجبيل على فترات".
ما شاء الله 😍— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 26, 2021
شعيب محرقة شمال #الرياض صباح اليوم الأحد
فهد الشنيفي - مجموعة مناخ الجزيرة@ClimatJazeera pic.twitter.com/RZY5RpC1uh
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